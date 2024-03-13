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Tekirdağ'da şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran yağmurla karışık dolu yağışı sokakları 10 dakikada adeta dereye çevirdi. Yağışın şiddeti nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Tekirdağ'da şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran yağmurla karışık dolu yağışı sokakları 10 dakikada adeta dereye çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli yağmur dolu ile karışık bir şekilde bastırdı. Yağışın şiddetli bir şekilde bastırmasıyla vatandaşlar sığınacak yer ararken Süleymanpaşa ilçesi sokakları 10 dakikada su ile kaplandı.

10 dakika boyunca devam eden şiddetli yağışta, trafikte de sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Şiddetli yağış etkisini kaybederek hafif şekilde etkisini sürdürürken kaçacak yer arayan vatandaşlar ise sığındıkları yerlerden çıkıp yollarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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