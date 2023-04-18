Tekirdağ'da şiddetli yağış: Pazar yeri dereye döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran şiddetli yağışta pazar alanı sular içerisinde kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılardan sonra Tekirdağ'da akşam saatlerinde şiddetli yağış bir anda etkisini gösterdi.

Şiddetli yağışta vatandaşlar sığınacak yer ararken sokaklar adeta dereye dönüştü.

Pazardan dere aktı

Yağışta Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı Pazarı da nasibini aldı. Pazarın kurulu olduğu alanda adeta dere aktı. Yağış sebebiyle bazı pazarcılar erkenden tegzahı kapatarak evinin yolunu tutarken, kimi pazarcı esnafı ise yağışın geçmesini bekledi.

Pazarcı bir vatandaş yağışın felç ettiği pazar ortamına rağmen yağışa çok sevindiğini, mahsulün olması için yağmurun şart olduğunu belirtti.