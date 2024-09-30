Tekirdağ'da Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti

Tekirdağ'da şiddetli yağış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış, özellikle Süleymanpaşa ilçesinde hayatı felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan yağmur, Süleymanpaşa ilçesinde birçok cadde ve sokakta su baskınlarına neden oldu. O sırada sokakta bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış sebebiyle trafikte de aksamalar yaşandı. İlçede yer yer su baskınları yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.