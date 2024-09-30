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Tekirdağ'da Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti

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Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış, özellikle Süleymanpaşa ilçesinde su baskınlarına ve trafik aksamalarına neden oldu. Meteoroloji uyarıları sonrası gece saatlerinde başlayan yağmur, vatandaşları zor durumda bıraktı.

Tekirdağ'da şiddetli yağış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış, özellikle Süleymanpaşa ilçesinde hayatı felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan yağmur, Süleymanpaşa ilçesinde birçok cadde ve sokakta su baskınlarına neden oldu. O sırada sokakta bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış sebebiyle trafikte de aksamalar yaşandı. İlçede yer yer su baskınları yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'da Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel

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