Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu - Haberler

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Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
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Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli sağanak yağış zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli sağanak yağış zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimi vatandaşlarda şemsiyesini açarak yoluna devam etmeye çalıştı.

Yoğun yağış sebebiyle bazı caddeler adeta dereye dönüşürken, trafikteki araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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