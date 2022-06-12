Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu - Haberler

Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu
Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli sağanak yağış zor anlar yaşattı.
Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli sağanak yağış zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli yağış etkisini gösterdi.
Dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimi vatandaşlarda şemsiyesini açarak yoluna devam etmeye çalıştı.
Yoğun yağış sebebiyle bazı caddeler adeta dereye dönüşürken, trafikteki araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel