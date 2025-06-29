Tekirdağ'da Şiddetli Poyraz Nedeniyle Denize Girilmesi Yasaklandı
Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girmek yasaklandı. Büyükşehir Belediyesi, elverişsiz hava şartları yüzünden plajlarda denize girilmesine izin verilmediğini açıkladı.
Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle ilçelerdeki plajlarda bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel