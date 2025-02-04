Tekirdağ'da Şiddetli Poyraz Denizde Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını aksatarak 8 şilep ve tankerinin demirlemesine neden oldu. Sert rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı ve barınaklarda ağ bakımı yapmayı tercih etti.
Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.
Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, barınakta ağ bakımlarını yapıyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sert rüzgar nedeniyle balıkçıların mecburen paydos ettiğini söyledi.
Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerine devam edecek balıkçıların, kıyıya karides, istavrit ve mezgitle dönmesini ümit ettiklerini belirtti.
Kentte poyrazın cumaya kadar etkili olması bekleniyor.