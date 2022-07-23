Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor - Haberler

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Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçiriyor.

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçiriyor.

Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerini tercih etti.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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