Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Haberler

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Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çorlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kullandığı otomobilden duman çıktığını gören Özgür Korkmaz, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmından alev alan otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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