Tekirdağ'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Tekirdağ'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Tekirdağ'da A.P.'nin kullandığı otomobil, seyir halindeyken yakıldı. Yangın, sürücünün yol kenarına çekmesiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Köseilyas Mahallesi'nde A.P. idaresindeki 34 KTC 98 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark ederek aracı yol kenarına çıkan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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