Tekirdağ'da seyir halindeki minibüs yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki bir minibüs alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.