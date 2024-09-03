Tekirdağ'da servis şoförlerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Tekirdağ'da servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekiplerince 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya okul servisi sürücüleri katıldı.

Ekipler, sürücülere Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında genel trafik kuralları ile öğrenci indirme ve bindirme kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

Programda, şoförlerin, rehber personelin ve servis araçlarının taşıması gereken kriterler, emniyet kemeri kullanımı ve çocukların koordine edilmesi konuları anlatıldı.

Servis şoförlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Seçer de katıldı.