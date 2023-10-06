TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI: 3 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı.

Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe ile Yanıkağıl Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Velimeşe Mahallesi yönüne seyir halinde ilerleyen C.B., yönetimindeki 59 S 4015 plakalı isçi servisinin lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar tedavileri için Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)