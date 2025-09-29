Haberler

Tekirdağ'da Servis Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 9 Yaralı

Tekirdağ'da Servis Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 9 Yaralı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kamyonetin, işçileri taşıyan servis minibüsü ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kamyonet ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi. Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
