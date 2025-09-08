Haberler

Tekirdağ'da Servis Minibüsü Anne ve Oğluna Çarptı

Tekirdağ'da Servis Minibüsü Anne ve Oğluna Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, okula gitmek isteyen anne ve oğlu yolda minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, okula gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan K.G. ile oğlu E.G. (7), servis minibüsünün çarpmasıyla yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Cami Sokak üzerinde meydana geldi. K.G., oğlu E.G.'yi okula götürürken, ikiliye yolun karşısına geçtiği sırada S.Z.'nin kullandığı 59 S 2176 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün altında kalan anne ile oğlu bir süre sürüklendi. Çevrede bulunanların uyarısıyla minibüs sürücüsü aracını durdurdu. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ile oğlu Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, minibüs sürücüsü S.Z.'yi gözaltına alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı

Dünyaca ünlü golcü Ben Yedder, resmen Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.