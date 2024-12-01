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Tekirdağ'da Sert Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da Sert Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor
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Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek yerli ve yabancı 8 şilep ve tankerin demirlemesine neden oldu. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamıyor.

Tekirdağ'da, poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların mecburen limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçirecek. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, avcılık faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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