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Tekirdağ'da Semt Pazarında Yangın Paniği

Tekirdağ'da Semt Pazarında Yangın Paniği

Güncel Haberler

Çerkezköy ilçesindeki kapalı halk pazarında çıkan yangın, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Polis ve zabıta ekipleri güvenliği sağlarken, yangında can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.

Tekirdağ'da semt pazarında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangında göz gözü görmezken ortalık bir anda karıştı.

Yangın, Çerkezköy ilçesinde perşembe ile pazar günleri kurulan kapalı halk pazarında çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangında vatandaşlar paniklerken bir anda ortalık karıştı. Polis ve zabıta ekipleri güvenliği sağlarken yangında can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. Dumandan etkilenen esnaf ve vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ayran dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Zabıta Güncel Haberler

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