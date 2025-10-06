Şehit Bekçi Fırat Doğan İçin Mevlit

Tekirdağ'da, 4 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan için mevlit okutuldu.

Erzurumlumlar Derneği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Doğan ve şehitler için dua edildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında, 14 Temmuz 2021'de, kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yaralanan bekçiler hastaneye kaldırılmış, Koşal müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Fırat Doğan da 3 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.