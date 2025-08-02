Tekirdağ'da Sebze Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'da Sebze Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sebze yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Öner Taştekin'in kullandığı 59 ABL 537 plakalı sebze yüklü kamyon Yeniçiftlik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yaşamını yitirirken, kamyonda bulunan L.T. ve Ş.T. yaralandı.

Sürücünün cenazesi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazadan dolayı kontrollü sağlanan trafik akışı kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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