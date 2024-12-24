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Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yıldönümü Tekirdağ'da Anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yıldönümü Tekirdağ'da Anıldı
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Tekirdağ'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmalarda, tarih öğretmeni Neslihan Kirezli, donarak şehit olan askerlerin fedakarlıklarını anlatarak harekatın Türk askerinin cesaretiyle tarihe damgasını vurduğunu belirtti. Programda ayrıca öğrencilerin sahnelediği 'Sarıkamış' isimli tiyatro oyunu izlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da anma programı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra, Kur'an-ı Kerim okundu.

Tekirdağ TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Neslihan Kirezli, yaptığı konuşmada şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerlerin her zaman hatırlanacağını ifade eden Kirezli, "1914-1915 yıllarındaki bu harekat ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Zorlu kış şartları, yetersiz erzak ve donanım gibi bazı koşullara Türk askerinin sonsuz cesareti eklendiğinde tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir kahramanlık destanı ortaya çıkmaktadır. Sarıkamış şehitlerini anmak sadece askerlerimizi değil geride bıraktıkları aileleri ve milletimizi de anmak demektir. Onların fedakarlığı, toplumsal bilincimizde bir derinlik oluşturmuş, vatan sevgisinin ve belirli bir amaç uğruna birlik olmanın önemini bize bir kere daha göstermiştir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerce "Sarıkamış" isimli tiyatro oyununu sahnelendi.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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