Tekirdağ'da Sardalya Sezonu: Tezgahlar Dolup Taşıyor

Tekirdağ'da Sardalya Sezonu: Tezgahlar Dolup Taşıyor
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Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, denizden avladıkları sardalyaları tezgahlarında satışa sunuyor. Balıkçılar, sezonun başlanıldığı gibi bol balık olmasa da, her gün taze sardalya ve istavritlerle döndüklerini belirtiyor.

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahları süslüyor.

Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının ağlarına takılan sardalya satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kentte küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Balıkçıların faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçılar bu sıralar limana daha çok sardalyayla dönüyor. Sardalyanın yanı sıra istavrit avcılığı da devam ediyor. Sezon başındaki gibi bol balık olmasa da tezgahlar boş kalmıyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyor." dedi.

Balıkçı Bekir Erol da balık tezgahlarının hiç boş kalmadığını dile getirdi.

Her gün taze balık satışı yaptıklarını ifade eden Erol, "Küçük tekne balıkçıları mevsim balığı avlamaya devam ediyor. Vatandaşlar daha çok sardalya tercih ediyor. Diğer balıklar da tercih ediliyor ama gözde olan sardalya. Vatandaşlar mevsim balığı olmasından dolayı sardalyayı tercih ediyor. Daha çok ızgarada pişirilerek tüketiliyor." diye konuştu

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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