Tekirdağ'da Saman Yüklü Tır ve Tanker Yangında Yandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında saman yüklü tır ve tanker alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu bir ev de hasar gördü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.