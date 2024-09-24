Tekirdağ'da Sahte Para Süren 3 Şüpheli Yakalandı
Muratlı ilçesinde sahte 100 TL geçiren üç kişi, polisin takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Araçta 23 bin lira sahte para bulundu.
TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde piyasaya sahte para süren 3 şüpheli, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde bir esnafa sahte 100 TL verildiğini ve şüphelilerin otomobille ilçeden ayrıldığını belirledi. Polisin, takibe alıp Çorlu ilçesinde durdurduğu otomobilde, 23 bin lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, 'Parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.