Tekirdağ'da Sahte Para Operasyonu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir şüphelinin piyasaya sahte para sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli yakalandı ve üzerinde 2 bin 300 lira sahte banknot ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu sahte para ele geçirdi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir şüphelinin piyasaya sahte para sürdüğü bilgisini aldı.
Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.
E.K.'nın üzerinde 2 bin 300 lira sahte banknot ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel