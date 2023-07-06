Tekirdağ'da Sahte Para Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir şüphelinin piyasaya sahte para sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli yakalandı ve üzerinde 2 bin 300 lira sahte banknot ele geçirildi.