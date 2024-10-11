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Tekirdağ'da Sahte İçki ve Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Gözaltı

Tekirdağ'da Sahte İçki ve Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Gözaltı
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Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonlarda alkollü içki kaçakçılığına yönelik 8 adreste yapılan aramalarda 155 litre sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde belirlediği 8 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol, 1 fermantasyon düzeneği, 1 şişe metil alkol, gümrük kaçağı içki, 129 parfüm, 103 saat, 4 tıraş makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Sahte İçki Operasyon Güvenlik Politika Tekirdağ 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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