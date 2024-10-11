Tekirdağ'da Sahte İçki ve Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Ge geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlediği 8 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol, 1 fermantasyon düzeneği, 1 şişe metil alkol, gümrük kaçağı içki, 129 parfüm, 103 saat ve 4 tıraş makinesi ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.