Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonunda 1165 Litre Ele Geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1165 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, İğdebağları Mahallesi'nde belirlenen iki adreste yaptığı aramada, 1165 litre sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda O.A. ve A.A gözaltına alındı.