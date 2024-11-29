Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonunda 1165 Litre Ele Geçirildi
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, iki adreste yaptığı aramada 1165 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1165 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, İğdebağları Mahallesi'nde belirlenen iki adreste yaptığı aramada, 1165 litre sahte içki ele geçirdi.
Operasyonda O.A. ve A.A gözaltına alındı.