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Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu: 558 Litre Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu: 558 Litre Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma, bir bağ evinde yaptığı operasyonda 558 litre sahte içki ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın bir bağ evinde yaptığı aramada 558 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, F.A.'nın ilçenin Çukuryurt Mahallesi'ndeki bağ evinde sahte içki ürettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin adrese yaptığı baskında bidonlar ve şişeler içinde 478 litre rakı ve 80 litre şarap olmak üzere toplam 558 litre sahte içki ile 1 damıtma sistemi ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi F.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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