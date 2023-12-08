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Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu: 15 Ton Etil Alkol ve 385 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 15 ton etil alkol ile 385 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da polisin 3 ilçede düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 15 ton etil alkol ile 385 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik ortak yaptığı çalışmada, sahte içki üretildiği belirlenen Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesindeki 2 kimya laboratuvarına operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 15 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Polisin, Süleymanpaşa ilçesinde bir adreste yaptığı aramada ise 385 litre sahte içki ile 400 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk Güncel Haberler

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