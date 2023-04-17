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Tekirdağ'da sahte içki imalathanesine operasyon

Tekirdağ'da sahte içki imalathanesine operasyon

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 bin 450 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 bin 450 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada H.H.'nin ilçenin Hatipler Mahallesi'ndeki işletmesinde sahte içki üretip, piyasada sattığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye yapılan baskında, 7 bin 450 litre plastik özel yapım şişe ve bidonlara doldurulmuş etil alkol, sıvı ile katı maddelerin taşınması ve depolanmasında kullanılan 4 tane 10 tonluk, 1 tane 5 tonluk IBS tankı, 2 alkol şişeleme makinesi, 1 ambalajlama makinesi, 1 solvent arıtma makinesi ile piyasa değeri 800 bin lira olan malzemeler ele geçirildi. İşletme sahibi H.H. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

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