Tekirdağ'da Sahte Altın Operasyonu: 1 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Omurtak Caddesi'nde 34 DLM 085 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 89 sahte 1 gram ve 0,50 gram altın, 98 bin lira ile 1000 dolar ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler M.Ç. H.Ş. Ş.B. ve İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.