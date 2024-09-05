Tekirdağ'da Sahte Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 kuyumcuya 26 gram sahte altın satıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri bir otomobil ve 2 şüphelinin üst aramasında 118 gram sahte altın ve 119 bin 392 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.