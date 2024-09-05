Tekirdağ'da Sahte Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 kuyumcuya 26 gram sahte altın satıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirledikleri bir otomobil ve 2 şüphelinin üst aramasında 118 gram sahte altın ve 119 bin 392 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Y. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 kuyumcuya 26 gram sahte altın satıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri bir otomobil ve 2 şüphelinin üst aramasında 118 gram sahte altın ve 119 bin 392 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.