Tekirdağ'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Yapıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yerel yönetimlerin sorumlulukları, sahipsiz hayvanların mevcut durumu, mevcut ve kurulması planlanan doğal yaşam alanları ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Vali Soytürk, sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarda, huzurlu, rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalar yürütmeye devam etiklerini belirtti.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vali yardımcısı Günay Öztürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gökay İnal katıldı.

Vali Soytürk'e ziyaret

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Tekirdağ Garnizon Komutanı iken Ankara-Polatlı Füze Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Vali Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Soytürk ve Uğurlu makamda bir süre görüştü.

Soytürk, kentte yaptığı hizmetlerden dolayı Uğurlu'ya teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

NKÜ öğrencisi boks şampiyonasından madalyayla döndü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Asad Aghayev, Bayburt'ta düzenlenen boks şampiyonasında gümüş madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen şampiyonada madalya kazanan öğrenciye teşekkür belgesi verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, sporcu ve antrenörünü tebrik etti.