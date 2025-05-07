Tekirdağ'da Sahilde Yiyecek Arayan Tilki Kameralara Yansıdı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yiyecek aramak için sahile inen bir tilki, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde tilkinin sahilde dolaşarak gözden kaybolduğu görüldü.
Tekirdağ'da yiyecek aramak için sahile inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde akşam saatlerinde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kayıtta, sahilde dolaşan tilkinin daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel