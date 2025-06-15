Tekirdağ'da Sahil Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ile liman çalışanları sahilde atık topladı.

Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Asyaport Limanı iş birliğinde Barbaros Mahallesi'ndeki Barbaros Plajı ve Kumbağ Mahallesi'ndeki Gündal Plajı'nda kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında sahil boyunca pet şişeler, sigara izmaritleri ve çeşitli katı atıklar toplanırken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince de deniz dibi taraması yapılarak su altındaki atıklar çıkarıldı.

Çalışmaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli ile Asyaport çalışanları katıldı.

Öte yandan, Asyaport'un 2024 yılı ekim ayında devreye aldığı "Shore Power Connection" (Karadan Gemiye Elektrik Besleme) sistemiyle, limana yanaşan gemilerin enerji ihtiyacının karadan karşılanması sayesinde sıfır emisyon hedeflendiği bildirildi.