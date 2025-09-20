Tekirdağ'da Sağlıkta Kalite Sempozyumu Düzenlendi
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sağlıkta Kalite Sempozyumu, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Programda sağlıkta akreditasyon konusu ele alındı ve uzman konuşmacılar sunumlar yaptı.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıkta Kalite Sempozyumu" düzenlendi.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programda sağlıkta akreditasyon konusu görüşüldü.
Programda Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta ve İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar konuşma yaptı.
Alanında uzman konuşmacıların sunumlarıyla sona eren sempozyuma, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastane yetkilileri ve sağlık çalışanları katıldı.
