Haberler

Tekirdağ'da Sağlıkta Kalite Sempozyumu Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sağlıkta Kalite Sempozyumu, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Programda sağlıkta akreditasyon konusu ele alındı ve uzman konuşmacılar sunumlar yaptı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıkta Kalite Sempozyumu" düzenlendi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programda sağlıkta akreditasyon konusu görüşüldü.

Programda Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta ve İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar konuşma yaptı.

Alanında uzman konuşmacıların sunumlarıyla sona eren sempozyuma, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastane yetkilileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.