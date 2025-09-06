Haberler

Tekirdağ'da Sağlıklı Yaşam için Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık ve sağlıklı yaşam konularına dikkat çekmek amacıyla bando eşliğinde yürüyüş yapıldı. Etkinliğe motorcular grubu da katılarak farkındalık oluşturdu.

Tekirdağ'da, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte katılımcılar Tekirdağ Yelken Kulübü önünde bir araya geldi.

Yürüyüşe, Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve Tekirdağ Motorcular Grubu destek verdi.

Motosikletliler motorlarına bağladıkları mor balonlarla Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar sürüş gerçekleştirdi.

Diğer katılımcılar da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde sahil dolgu alanında yürüdü.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, yürüyüşle sağlıklı yaşama dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Zengin, sağlıklı yaşamı herkeste bir kültür haline getirmek için etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

YEŞİLAY Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da Halk Sağlığı Haftası etkinliklerine destek verdiklerini ve herkesi sağlıklı yaşama karşı bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Tekirdağ Motorcular Grubu'nun kurucularından Esin Çarşambalı ise 61 motorcuyla birlikte etkinliğe katıldıklarını ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek için sürüş gerçekleştirdiklerini belirtti.

Büşra Çoban da motorcular grubu olarak her zaman farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını, bugün de sağlık için motor kullandıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
