Tekirdağ'da Sağlıklı Yaşam İçin VKİ Ölçümleri Yapılıyor

Tekirdağ'da Sağlıklı Yaşam İçin VKİ Ölçümleri Yapılıyor
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Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında, vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştirildi. Kampanya ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ'da, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapılmaya başlandı.

Yavuz Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı alanında kurulan stantta sağlık ekipleri tarafından vatandaşların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.

Ölçümünü yaptıran 76 yaşındaki Semra Er, kilolu çıktığını öğrendiğinde üzüldüğünü belirterek, "Ben hiç bu kadar kilo almamıştım. Sağlık açısından faydalı bir uygulama olmuş." ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Elif Şeker de fazla kilosunun farkına vardığını, yürüyüş yapmaya başlayacağını söyledi. Şeker, "Fazla kilo insan sağlığına zararlı, bunun bilincindeyim." diye konuştu.

Vatandaşlardan Arif Terzi ise uygulamanın yerinde bir çalışma olduğunu ifade ederek, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmenin önemine dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da, kampanya ile vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kampanya kapsamında ölçüm yapılan kişilere "ölçüm bilgi kartı" verildiğini belirten Kalkan, "Beden kütle indeksi yüksek çıkan vatandaşlarımız, Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendiriliyor. İlimizde kurduğumuz 30 ekiple, toplamda 120 bin kişinin taranmasını planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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