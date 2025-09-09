Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, öğrencilere sağlık personellerince, ağız diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında eğitim verildi.

Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Çek, Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programının Türkiye genelinde ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı, çocukların sağlık konularındaki bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmayı amaçladığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar da çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazanması ve doğru alışkanlıklarla yetişmesinin yalnızca bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Onar, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ilk protokol çerçevesinde başlatılan Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programının yalnızca çocukların değil toplumun da tamamının yarınlarına yapılmış çok değerli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere "sağlık elçisi" belgeleri verildi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, UMKE, evde bakım hizmeti, ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenmenin anlatıldığı okul bahçesindeki stantları gezdi.