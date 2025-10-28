Tekirdağ'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğleden sonra etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Polis ekipleri, trafikte yoğunluk yaşanan kavşaklarda önlemler aldı ve sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu şehirde yağışın devam etmesi bekleniyor.
Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel