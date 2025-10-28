Haberler

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğleden sonra etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Polis ekipleri, trafikte yoğunluk yaşanan kavşaklarda önlemler aldı ve sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu şehirde yağışın devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
