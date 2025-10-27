Tekirdağ'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

TEKİRDAĞ'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MG) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı merkezinin uyarıda bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sebebiyle zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber - Kamera: Abdullah YAÇIN / TEKİRDAĞ,