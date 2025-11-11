Haberler

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış, vatandaşları olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluşurken, hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Tekirdağ'da, sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Tekirdağ'da öğleden sonra sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar yağıştan korunmak için duraklara ve kapalı alanlara sığındı. Kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
