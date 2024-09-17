Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sahildeki çay bahçelerine sığınarak korunmaya çalıştı.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Sahilde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ve seyyar satıcılar sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.