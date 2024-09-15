Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri sürücüleri uyardı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığındı.
Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.