Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
 - Güncelleme:

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı felç etti.

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmurdan dolayı ıslanmamak için koşarken, altyapı yetersizliği nedeniyle yolları dolduran yağmur suları cadde ve sokakları adeta dereye çevirdi.

Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyesini açıp yoluna devam ederken, dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.

Sağanak yağış sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarının diğer günlere oranla daha sakin olduğu gözlendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title