Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, polis ekipleri de trafikte dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sağanak etkili oldu.
İl merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Çorlu ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kentte, sağanağın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.