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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

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Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Polis ekipleri önlem alırken, hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte yağışın akşama kadar devam etmesi bekleniyor. Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek miting öncesinde ise vatandaşlar sağanaktan korunmak için çadırlara sığındı.

Tekirdağ'da sağanak etkisini gösterdi.

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek "buğday mitingi" öncesinde alanda bekleyen vatandaşlar da sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Vatandaşlar, miting alanı çevresindeki işyerlerinin tenteleri ile alanda kurulan çadırların altına girerek sağanaktan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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