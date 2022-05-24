Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu - Haberler

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıklamasının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara ve öğrencilere zor anlar yaşattı.

Veliler çocuklarının ıslanmaması için okul çıkışında ellerinde şemsiye ile beklerken, bazı veliler şemsiye almayı unutunca ıslanmamak için sığınacak yer aradılar. Yağmur suları sebebiyle yollar dereyi andırırken, yoldan geçen araçlardan sıçrayan sular vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın okul çıkış saatine denk gelmesiyle oluşan öğrenci servisi yoğunluğu sebebiyle trafikte kısa zamanlı aksamalar da yaşandı.

Yağışlı havanın kısa süreli etkili olacağı öğrenilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ifade edildi.