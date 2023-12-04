Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra beklenen yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde bir anda bastıran yağış, vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak yağış sürücülere de zor anlar yaşattı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde sağanak yağış nedeniyle yoğunluk oluştu. Yağış etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ'da sağanak yağış

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra beklenen yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra beklenen yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde bir anda bastıran yağış, vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Sabah evlerinden çıkarak işe giden ve hazırlıklı dışarı kimi vatandaşlar şemsiyelerini açarak yoluna devam ederken, hazırlık dışarıya çıkan kimi vatandaşlar ise durak ve duvar diplerine sığındı.

Sağanak yağış sürücülere de zor anlar yaşattı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde sağanak yağış nedeniyle yoğunluk oluştu.

Yağış etkisini sürdürüyor.