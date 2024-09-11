Tekirdağ'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte, sağanak gece saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.
Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.