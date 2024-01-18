Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında korundu.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.